Dünya

Bulgaristan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gyurov, ülkenin geçici başbakanı olacak

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkan Yardımcısı Andrey Gyurov'u geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Dzhanan Mehmed Ismail  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Sofya

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende konuşan Yotova, geçici hükümetin ana görevinin, erken genel seçimleri hazırlamak olduğunu belirterek, "Sizden beklentiler son derece büyük. Biz Bulgaristan vatandaşları olarak, dürüst, şeffaf, iyi hazırlanmış ve düzgün şekilde yürütülen seçimler istiyoruz." dedi.

Geçici hükümetin kesinleşmesi için Gyurov'un, en geç bir hafta içinde kuracağı kabinenin listesini hazırlaması gerektiğini söyleyen Yotova, "Sizden, her bir oyumuzu korumanızı bekliyoruz. Çünkü seçme hakkı, insanlık tarihindeki en temel haklardan biridir. Sizden, seçimlerin Bulgaristan Anayasası'na ve yasalara uygun şekilde yapılmasını sağlamanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gyurov ise kendisine verilen görevi kabul ettiğini, sürece sorumluluk bilinciyle yaklaşacağını ifade etti.

Geçici hükümetin temel görevinin dürüst seçimlerin yapılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Gyurov, vatandaşların seçimlere güven duyması ve sandığa katılım göstermesinin önemine dikkati çekti.

Gyurov, geçici kabineyi oluşturmak için çalışmalara başlayacağını, hükümette yer alacak isimlerin deneyim, uzmanlık ve mesleki saygınlık temelinde seçileceğini kaydetti.

