Dolar
18.69
Euro
19.83
Altın
1,797.88
ETH/USDT
1,223.60
BTC/USDT
16,850.00
BIST 100
5,439.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan: Bir milyar metreküplük LNG kapasitesi için Türkiye ile müzakereler sürüyor

Bulgaristan Enerji Bakanı Hristov, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Murat Temizer   | 23.12.2022
Bulgaristan: Bir milyar metreküplük LNG kapasitesi için Türkiye ile müzakereler sürüyor

Varşova

Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, gazetecilere yaptığı açıklamada, LNG satın almakta sıkıntı yaşamadıklarını ancak bunların boşaltılabileceği alan konusunda problem yaşadıklarını ifade etti.

Yunanistan'da bulunan Revithoussa LNG Terminali'ni kullandıklarını belirten Hristov, "Bu terminal çok meşgul. Dedeağaç'ta yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) için anlaşmamız da 2024'te başlıyor. Yine de ekstra bir milyar metreküplük kapasiteye ihtiyacımız var. Türkiye'deki LNG terminallerinden yılda bir milyar metreküplük kapasite rezerve etmek ve gazın BOTAŞ şebekesinden sınırımıza geçmesi için görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Hristov, Türkiye'deki herhangi bir terminali kullanabileceklerine dikkati çekerek, arz güvenliği için farklı LNG tedarikçileriyle de anlaşmalar imzalanacağını sözlerine ekledi.

Bulgaristan'ın yıllık doğal gaz tüketimi yaklaşık 3,5 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk lirasına hakaret eden sosyal medya kullanıcısı ilk kez hakim karşında
TTB Başkanı Fincancı'nın davasında mütalaa açıklandı
Türkiye, 2022'nin 11 ayında 42 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyi ağırladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Bağımlılıkla mücadelede Türkiye'nin bütün gençlerine, çocuklarına kapılarımız açıktır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Uyuşturucuya teslim olmadan mücadele etmeyi sürdüreceğiz

Benzer haberler

Bulgaristan: Bir milyar metreküplük LNG kapasitesi için Türkiye ile müzakereler sürüyor

Bulgaristan: Bir milyar metreküplük LNG kapasitesi için Türkiye ile müzakereler sürüyor

Rusya, Türkiye'de kurulacak gaz merkezine diğer ülkelerin de katılabileceğini bildirdi

Yunanistan, Girit'in güneyinde sondaj denemesini öne çekmeyi değerlendiriyor

Bulgaristan, Rusya dışından nükleer yakıt almaya yönelik anlaşma imzaladı

Bulgaristan, Rusya dışından nükleer yakıt almaya yönelik anlaşma imzaladı
Gelecek 5 yıl için planlanan 800 milyar dolarlık LNG yatırımında ABD başı çekiyor

Gelecek 5 yıl için planlanan 800 milyar dolarlık LNG yatırımında ABD başı çekiyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet