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Dünya

Brüksel'deki süpermarketlere satamadıkları gıdaları bağışlama mecburiyeti geliyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de büyük süpermarketlere, satamadıkları ancak halen kullanılabilir durumdaki gıda ürünlerini çöpe atmak yerine bağışlama zorunluluğu getirilecek.

Ömer Tuğrul Çam  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Brüksel'deki süpermarketlere satamadıkları gıdaları bağışlama mecburiyeti geliyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel Bölgesi hükümetinin israfı azaltmak için aldığı kararla, 1000 metrekareden büyük süpermarketler, satılmayan ancak son kullanma tarihleri yaklaşmış gıdaları 2024'ten itibaren yardım derneklerine bağışlamak zorunda olacak.

Yeni yasal zorunluluğun şehirdeki yaklaşık 100 süpermarketi bağlayacağı bildirildi.

Brüksel Bölgesi hükümetinin Sosyal Yardımlaşma Bakanı Alain Maron, kentte yaşayan 70 bin kişinin gıda yardımlarına muhtaç olduğunu söyledi.

Yasal düzenlemeyi hazırlayan Maron, "Hal böyleyken her gün tüketilebilir haldeki tonlarca gıdayı çöpe atmamız kabul edilebilir değil." dedi.

Belçika'da son yıllarda artan özellikle gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı nedeniyle "gıda bankası" adı verilen yardım noktalarından faydalananların sayısı artıyor. Ancak yardım kuruluşlarına yapılan gıda bağışlarının azaldığı belirtiliyor.

Brüksel'deki ortalama bir süpermarketin her ay yaklaşık 1 ton tüketilebilir haldeki gıdayı bağışladığı ancak bazılarının bunu geç yaptığı, bazılarının ise halen ciddi miktarda gıdayı çöpe gönderdiği ifade ediliyor.

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