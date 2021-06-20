Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli gemiye içinde birçok mesajı barındıran özel amblem
logo
Dünya

Brezilya'da ülke çapında Bolsonaro hükümeti karşıtı gösteriler düzenlendi

Brezilya'nın birçok şehrinde binlerce kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı protesto gösterileri düzenledi.

Muhammed Emin Canik   | 20.06.2021
Brezilya'da ülke çapında Bolsonaro hükümeti karşıtı gösteriler düzenlendi Fotoğraf:Cristina Szucinski/AA

Buenos Aires

Brezilya'da ülke çapında Bolsonaro hükümeti karşıtı gösteriler düzenlendi

Brezilya'nın birçok şehrinde binlerce kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı protesto gösterileri düzenledi. Rio de Janeiro kentinde binlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının yarım milyonu aştığı Brezilya'da Bolsonaro'nun salgına karşı tutumunu protesto etti. Ülkedeki salgın durumundan Bolsonaro'yu sorumlu tutan göstericiler, devlet başkanının görevinden alınmasını ve yargılanmasını istedi. Göstericiler, ellerinde Bolsonaro karşıtı pankartlar taşıdı, hükümet karşıtı sloganlar attı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )


Brezilya basınında çıkan habere göre, başkent Brasilia ile 24 eyalette binlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının yarım milyonu aştığı Brezilya'da Bolsonaro'nun salgına karşı tutumunu protesto etti.

Ülkedeki salgın durumundan Bolsonaro'yu sorumlu tutan göstericiler, devlet başkanının görevinden alınmasını ve yargılanmasını istedi. Göstericiler, ellerinde Bolsonaro karşıtı pankartlar taşıdı, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Pasif geçen gösterilerde, katılımın yüksek olduğu bölgelerde kalabalık oluşmasının önüne geçilemedi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, virüs kaynaklı 500 binden fazla ölü sayısıyla dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Devlet Başkanı Bolsonaro, salgının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle tepki çekiyor.

Salgın döneminde 3 kez sağlık bakanının değiştiği Brezilya'da, 27 Nisan'da Senato'da Bolsonaro hükümetinin salgın döneminde ihmalinin bulunup bulunmadığını araştırmak üzere komisyon kurulmuştu.

Komisyonda başta eski sağlık bakanları olmak üzere devlet görevlileri ifade vermeye devam ediyor.

Komisyon, hükümetin salgın yönetimi hakkında rapor hazırlamak için uzatılabilir karakterde ilk etapta 90 gün süreye sahip. Komisyonun hazırlayacağı ve mahkemelerde kullanılabilecek rapor, Bolsonaro'ya karşı adli sürecin başlatılmasına yol açabilecek.

Kovid-19'un bugüne kadar 500 bin 800 kişinin hayatına mal olduğu Brezilya'da, 17,8 milyon vaka görüldü ve ülkede yaklaşık 86 milyon kişiye en az 1 doz aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Brezilya'da ülke çapında Bolsonaro hükümeti karşıtı gösteriler düzenlendi

Brezilya'da ülke çapında Bolsonaro hükümeti karşıtı gösteriler düzenlendi

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti

Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 997 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 468 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 468 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor