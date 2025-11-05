Dolar
Dünya

Bosna Hersek'te huzurevinde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsmail Özdemir  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Bosna Hersek'te huzurevinde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Ahmet Besic/AA

Tuzla

Yerel medyadaki haberlere göre, akşam saatlerinde Tuzla'da bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.

Yangında çok sayıda kişinin öldüğü bildirilirken, yaralı olarak kurtarılan çok sayıda kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Ekipler, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ve dünya gündemi

