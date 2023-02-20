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Dünya

Bosna Hersekli Bakan Konakovic: Türkiye'den tarif edilemez özel duygularla döndüm

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Türkiye'den, insan zihninin tarif etmekte zorlandığı özel duygularla döndüğünü söyledi.

Bedrudin Brljavac, Lejla Biogradlija   | 20.02.2023
Bosna Hersekli Bakan Konakovic: Türkiye'den tarif edilemez özel duygularla döndüm

Saraybosna

Konakovic, Türkiye ve Almanya ziyaretlerinin ardından başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenleyerek, temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Asrın afeti" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen hafta Türkiye'ye giderek Ankara ve Hatay'da temaslarda bulunan Konakovic, deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersekli ekiplere teşekkür etti.

Konakovic, deprem bölgesinde oldukça zor manzaralarla karşılaştığını söyleyerek, "İnsan zihninin tarif etmekte zorlandığı özel duygularla döndüm. Bu bağlamda, buradan giden ekipler gerçekten inanılmaz işler çıkarttı." dedi.

Bosna Hersek'in arama ve kurtarma çalışmalarında en etkin ülkeler arasında olduğuna işaret eden Konakovic, "Sayı olarak da üst sıralardaydık. Ekiplerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Konakovic, Almanya'da katıldığı Münih Güvenlik Konferansına ilişkin de şunları söyledi:

"Konferanstan büyük bir memnuniyetle ayrıldığımızı söyleyebilirim. Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci için de olumlu bir hava hakimdi."

Konakovic, bölge ülkeleri Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan'ı da ziyaret edeceğini kaydetti.

Bu arada, Bosna Hersek'ten 234 kişiden oluşan 13 ekibin, depremlerin yaşandığı ilk günden arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, 26 kişiyi sağ çıkardığı bilgisi paylaşılmıştı.

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