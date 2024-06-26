Bolivya'da yeni atanan ordu komutanının emri üzerine, darbe girişiminde bulunan askerler geri çekildi
Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü.
Bogota
X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.
Yerel basında çıkan haberlerde, tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi.
Haberlerde, Bolivya ordusunun üst düzey komutanlarının yürütmeye el koymakla tehdit ettiği öne sürüldü.
Sosyal medyaya yansıyan haberlerde ise askeri birliklerin Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlandığı belirtildi.
Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal meyda hesabıdan yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin "darbe" yapmaya çalıştığını duyurdu.
Morales, "Darbe yaklaşıyor. Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Halkı demokrasiye sahip çıkmalarına davet ediyorum"
Ulusal seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunarak, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.
Hükümetini destekleyen ülkelere teşekkür eden Arce, "Bize destek olan kardeş ülke devlet başkanlarını selamlıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan belediye başkanlarına, valilere ve polis müdürlerine teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan halkımızı selamlıyoruz." diye konuştu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülüyor.
La Paz'ın Belediye Başkanı Arias, Murillo Meydanı'na indi
Arias'ın başkentteki Plaza Murillo Meydanı'ndaki videosu sosyal medyada yayımlandı.
Burada halk ve basın mensuplarına açıklama yapan Arias, "Ben kurşunlardan korkmuyorum, insanların yaralanmasından endişe ediyorum." dedi.
Arias, "askeri kalkışmanın" bir darbe girişimi olup olmadığının henüz bilinmediğini belirterek, bunu dehşetle karşıladığını söyledi.
Video, meydandaki insanların çığlık atmasıyla sonlandı.
Komutan Sanchez: Cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum
Devlet Başkanı Arce tarafından atanan yeni ordu komutanı Sanchez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Askeri kalkışmayı kınayan Sanchez, "Cadde ve meydanlardaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum." ifadesini kullandı.
Sanchez, "büyük" bir sorumluluk aldıklarını vurgulayarak, "Böyle bir göreve layık görülmekten onur duyuyorum. Bize güvendikleri için Devlet Başkanı ve Savunma Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Cadde ve meydanlarda hiç kimsenin arzu etmeyeceği görüntülerle karşı karşıyayız. Ordunun yeni komutanı olarak, demokrasi dışı eylemlere izin vermeyeceğimizi bildirmek isterim." diye konuştu.
Basında çıkan haberlerde, askeri kalkışmanın 25 Haziran'da görevden alınan eski ordu komutanı Jose Zuniga'nın öncülüğünde yapıldığı iddia edildi.
Zuniga'nın, ülkede 2025'te yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimine ilişkin eski Devlet Başkanı Evo Morales'in adaylığına karşı çıktığı ve rahatsızlığını hükümete ilettiği öne sürüldü.
Zuniga'nın başını çektiği askerlerin hükümet sarayını ele geçirerek yeni bir bakanlar kurulu oluşturmaya çalıştığı belirtilen haberlerde, Morales'i "açık" şekilde tehdid eden Zuniga'nın, "Onun anayasayı çiğnemesine ve halkın verdiği yetkiye itaatsizlik etmesine izin vermeyeceğiz. Silahlı kuvvetler, vatanın silahlı kanadıdır. Bu vatanı onlardan geri alacağız. Ülkemiz, bu şekilde daha fazla devam edemez." ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Bolivya’da darbe girişimi: Devlet Başkanı Arce askeri kalkışmanın ardından halkı meydanlara çağırdı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 26, 2024
🗣️ Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales: Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz
📍 Bolivya’nın idari başkenti La Paz’ın Belediye… pic.twitter.com/r7VbWmbCb0
AB, Bolivya'da "seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik girişimi" kınadı
Avrupa Birliği (AB), Bolivya'da "seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi" kınadığını bildirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından, Bolivya'da bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Borrell, "AB, Bolivya'daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadesini kullanarak Bolivya hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yolladı.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.
ABD, durumu yakından izlediğini belirterek sükunet ve itidal çağrısı yaptı
AA'ya açıklama yapan Beyaz Saray'dan bir yetkili, gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.
İsmini vermek istemeyen yetkili, "ABD, Bolivya'daki durumu yakından izliyor ve sükunet ve itidal çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Bolivya'daki "askeri kalkışmayı" kınadı
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Brezilya'nın tutumunun çok net olduğunu belirten Lula da Silva, Bolivya'daki anayasal düzenin ihlalini reddettiğini bildirdi.
Lula da Silva, "Ben bir demokrasi aşığıyım ve tüm Latin Amerika'da demokrasinin hakim olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.
Her türlü darbe girişimine karşı çıktıklarını kaydeden Lula da Silva, Bolivya'daki "askeri kalkışmayı" şiddetle kınadı ve Bolivya Devlet Başkanı Arce'ye tam destek verdi.
Lula da Silva, Bolivyalı yetkililer ile bölge ülkeleriyle yakın diyaloğun süreceğini belirtti.
İran, Meksika ve Venezuela, darbe girişimini kınadı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, darbe girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kenani, şu ifadeleri kullandı:
"Bolivya'da demokrasinin temellerine karşı yapılan darbeyi ve demokratik kurumlara ve meşru hükümete yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bu ülkede hukuk ve düzenin yeniden tesis edilmesini ve iktidarın yasal hükümete iade edilmesini vurguluyoruz."
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolivya'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanarak, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve demokratik yönetime tam destek verdiğini bildirdi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Barquisimeto şehrinde yaptığı açıklamada, "Bolivya demokrasisine karşı darbe girişimini kınıyoruz." diye konuştu.
Bolivya halkına, demokrasi, anayasa ve başkanlarına sahip çıkma çağrısında bulunan Maduro, "Faşizme hayır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.