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Dünya

Bolivya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, yolcu otobüsünün 800 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Sinan Doğan  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Bolivya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi öldü

Bogota

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabasında 800 metrelik uçuruma yuvarlandığı bildirildi.

Açıklamada, kazada 31 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Arazinin engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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