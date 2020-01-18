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Dünya

Bolivya'da geçici hükümetin görev süresini uzatan tasarı onaylandı

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) alt kanadı Milletvekilleri Meclisi, geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümetinin ve meclis üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasını içeren yasa tasarısını onayladı.

Muhammed Emin Canik   | 18.01.2020
Bolivya'da geçici hükümetin görev süresini uzatan tasarı onaylandı

Buenos Aires

Bolivya basınında yer alan habere göre, ülkede 22 Ocak'ta sona erecek hükümetin görev süresinin, 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde yeni hükümetin seçilmesine kadar uzatılmasını içeren yasa tasarısı, Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) alt kanadı Milletvekilleri Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Hükümetin ve meclis üyelerinin görev sürelerinin en geç 22 Temmuz'a kadar uzatılmasını öngören tasarının, geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in onayından sonra yasalaşması bekleniyor.

Seçim sürecinde ülkenin hükümet boşluğunda kalmaması için hazırlanan tasarı, perşembe günü de ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nde onaylanmıştı.

Tasarı, Evo Morales'in daha önce liderliğini yaptığı ve seçimlerde de kampanya yöneticiliği görevini üstlendiği Sosyalizm Hareketi Partisi'ne (MAS) yakın kesimler tarafından eleştirilmişti. Bu kesimlerin 22 Ocak'ta protesto çağrısı yapması üzerine ise Bolivya Ordusu, belirli saatlerde polisle beraber sokaklarda devriyeye çıkmaya başlamıştı.

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