Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,125.20
BTC/USDT
67,122.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin bulunduğu helikopter kazaya uğradı- VTR
logo
Dünya

Bolivya, Venezuela ve Küba'dan İran'a dayanışma ve destek mesajı

Sinan Doğan  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Bolivya, Venezuela ve Küba'dan İran'a dayanışma ve destek mesajı

Bogota

Bolivya, Venezuela ve Küba devlet başkanları, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin helikopter kazası geçirmesinden ötürü "üzüntü ve endişeyle" gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, X hesabındaki açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'nin kardeş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin seyahat ettiği helikopterin kaza haberlerini üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Çokuluslu Bolivya Devleti olarak, değerli İran halkı ve hükümetiyle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Sağ olarak bulunmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da sosyal medya hesabından, Reisi'yi taşıyan helikopterin "sert iniş" yaptığı haberlerini yakından takip ettiğini belirterek, "Bolivarcı hükümet ve halkı, arama kurtarma ekiplerinin, İbrahim Reisi ve beraberindeki kişileri sağ salim bulması ve evlerine döndürmesi için dua ediyor." açıklaması yaptı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de X hesabından, Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza haberlerini "dehşetle" takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sevgili halkına, dayanışmamızı ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin sağlıklı şekilde bulunmalarını umut ediyoruz."

Akıncı IHA tespitlerin koordinatlarını paylaşmıştı

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

Akıncı İHA, enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine dönmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kalkan-22" operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı
Görevini tamamlayan Akıncı İHA yurda döndü
Akıncı İHA, Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti
Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda

Benzer haberler

Bolivya, Venezuela ve Küba'dan İran'a dayanışma ve destek mesajı

Bolivya, Venezuela ve Küba'dan İran'a dayanışma ve destek mesajı

Çin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından "derin endişe duyduğunu" bildirdi

ABD: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz

Maduro, Türkiye'yle imzalanmış olan karşılıklı yatırımlara ilişkin anlaşmayı canlı yayında onayladı

Maduro, Türkiye'yle imzalanmış olan karşılıklı yatırımlara ilişkin anlaşmayı canlı yayında onayladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa sürecini kimsenin zehirlemesine müsaade edilmemeli

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa sürecini kimsenin zehirlemesine müsaade edilmemeli
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana'da Jose Marti Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana'da Jose Marti Anıtı'nı ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet