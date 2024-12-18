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Dünya

BM'ye göre, yeni bir Suriye'nin başlangıcını görebilme konusunda çok fazla umut var

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir Suriye'nin başlangıcını görebilme konusunda çok fazla umut olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
BM'ye göre, yeni bir Suriye'nin başlangıcını görebilme konusunda çok fazla umut var Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Cenevre

Pedersen, Suriye'deki temaslarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son birkaç gündür Şam'da olduğunu kaydeden Pedersen, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) liderliği, Suriye Müzakere Komisyonu heyeti, silahlı gruplar, kaybolan Suriyelilerin aileleri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve aktivistlerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Pedersen, "Elbette hepimiz biliyoruz ki HTŞ ve diğer grupların Şam'a gelmesinin üzerinden sadece 11 gün geçti, yani daha erken. Ancak artık yeni bir Suriye'nin başlangıcını görebileceğimiz konusunda çok fazla umut var." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak tüm Suriyeliler için yeni bir toplumsal sözleşme ve anayasa kabul edecek yeni bir Suriye'nin oluşturulmasının önemine işaret eden Pedersen, 2254 sayılı kararla uyumlu bir geçiş dönemi sonrasında özgür ve adil seçimlerin yapılacağını kaydetti.

Pedersen, Suriye'de çok büyük ekonomik zorlukların da olduğunu kaydederek acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Geir Pedersen, Suriye'nin yeniden inşa edilebilmesinin, ekonomik toparlanmanın sağlanmasının ve Suriye'ye yönelik yaptırımların sona erdirme sürecinin başarıyla sonuçlanmasının da önemini vurguladı.

Güvenilir Suriye toplumunun ve Suriyeli tarafların en geniş yelpazesini kapsayacak bir siyasi geçişe sahip olmanın da önemli olduğuna değinen Pedersen, "Yeni yönetime, BM'nin yardım etmek ve destek olmak için burada olduğunu ve Suriye için tüm kritik konularda birlikte hareket edebileceğimiz yakın bir işbirliği umduğumuzu ifade ettik. Bu diyaloğu sürdürmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerine yer verdi.

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