BMGK'nin, Ukrayna'daki insani krizi görüşmek üzere yarın acil toplanması istendi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 6 ülke, Ukrayna’daki insani krizi görüşmek üzere konseyi acil toplantıya çağırdı.
New York
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 6 ülke, Ukrayna’daki insani krizi görüşmek üzere konseyi acil toplantıya çağırdı.
Norveç’in BM Daimi Temsilciliği’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 6 üye ülkenin, yarın BMGK’nin Ukrayna’daki insani durumu ele almak üzere toplanması talebinde bulunduğu belirtildi.
Konseyin acil toplanması çağrısına Norveç’in yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Arnavutluk ve İrlanda’nın destek verdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.