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BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu’nda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplandı
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

BMGK'nin, Ukrayna'daki insani krizi görüşmek üzere yarın acil toplanması istendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 6 ülke, Ukrayna’daki insani krizi görüşmek üzere konseyi acil toplantıya çağırdı.

Islam Doğru   | 27.02.2022
BMGK'nin, Ukrayna'daki insani krizi görüşmek üzere yarın acil toplanması istendi

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 6 ülke, Ukrayna’daki insani krizi görüşmek üzere konseyi acil toplantıya çağırdı.

Norveç’in BM Daimi Temsilciliği’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 6 üye ülkenin, yarın BMGK’nin Ukrayna’daki insani durumu ele almak üzere toplanması talebinde bulunduğu belirtildi.

Konseyin acil toplanması çağrısına Norveç’in yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Arnavutluk ve İrlanda’nın destek verdiği kaydedildi.

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