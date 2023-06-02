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Dünya

BMGK, Libya açık denizlerinde silah ambargosu ihlallerinin denetlenmesi yetkisini uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın açık denizlerinde ülkeye uygulanan silah ambargosunun ihlaline yönelik şüphe uyandıran gemilerin denetlenmesine ilişkin yetkinin süresini bir yıl daha uzattı.

Şerife Çetin  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
BMGK, Libya açık denizlerinde silah ambargosu ihlallerinin denetlenmesi yetkisini uzattı

Birleşmiş Milletler

Yetki, 15 üyeli BMGK'de 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilen kararla uzatıldı.

Çekimser oy kullanan Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ilk etapta denetim mekanizmasını desteklediklerini ancak geçen seneden beri çekimser oy kullanmayı tercih ettiklerini aktardı.

"Tek bir bölgesel oluşuma bırakılması talihsizlik"

Rusya Daimi Temsilciliği, denetim mekanizmasının Avrupa Birliği (AB) yetkisinde sadece tek bir bölgesel oluşuma bırakılmasının talihsizlik olduğunu belirterek İrini Operasyonu'nun çözüm üretmediğini kaydetti.

BMGK'nin süresini bir yıl daha uzattığı yetki, Libya'nın açık denizlerinde silah ambargosunun ihlal edildiğine yönelik makul şüphe uyanması durumunda gemilerin üye ülkeler ya da bölgesel örgütler tarafından denetlenmesine imkan veriyor.

İrini Operasyonu

Denetlemeler halihazırda AB'nin İrini Operasyonu tarafından yürütülüyor.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. AB, mart ayında aldığı bir kararla İrini Operasyonu'nun süresini 31 Mart 2025'e kadar uzatmıştı.

Tartışmalı bir operasyon olarak ön plana çıkan İrini Operasyonu, taraflı olduğu düşünülen eylemleri nedeniyle eleştiriliyor.

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