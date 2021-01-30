Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den 'Suriye'deki kampta DEAŞ'lıların geride bıraktığı 27 bin çocuğun ülkelerine gönderilmesi' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), "Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda tutulan, DEAŞ militanlarının geride bıraktığı 27 bin yabancı çocuğun vatandaşı oldukları ülkelerce geri alınması" çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 30.01.2021
BM'den 'Suriye'deki kampta DEAŞ'lıların geride bıraktığı 27 bin çocuğun ülkelerine gönderilmesi' çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, yaptığı açıklamada, Hol Kampı'nda DEAŞ'lıların çocuklarının korkunç şartlar altında kaldığına dikkati çekti.

Kamptaki 27 bin çocuğun kaderine terk edildiğini ve kampta radikalleşme riskinin bulunduğunu belirten Voronkov, bu çocukların vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmeleri, 14 yaş altı olanların tutuklanmaması ve "mağdur" muamelesi görmeleri çağrısında bulundu.

Voronkov, kampta 60'a yakın ülkeden çocuk bulunduğunu, bu çocukların sorumluluğunun Suriye'ye değil, geldikleri ülkelere ait olduğunu ifade etti.

BM'ye göre, YPG/PKK tarafından kontrol edilen Hol Kampı'nda yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 62 bin kişi bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 447 bini aştı
Ukrayna, COVAX kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alacak
Kovid-19'un kökenlerini araştıran DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor
Prof. Dr. Sertoğullarından, Şubat'ta Kovid-19 vakalarında artış yaşanabileceği konusunda uyardı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı

Benzer haberler

BM'den 'Suriye'deki kampta DEAŞ'lıların geride bıraktığı 27 bin çocuğun ülkelerine gönderilmesi' çağrısı

BM'den 'Suriye'deki kampta DEAŞ'lıların geride bıraktığı 27 bin çocuğun ülkelerine gönderilmesi' çağrısı

Suriyeli muhaliflerden Rusya'ya 'siyasi çözüm için rejime baskı' yapın çağrısı

İçişleri Bakanlığınca 'Hibrit Tehdit Hibrit Terörizm-PKK, DEAŞ, FETÖ' raporu hazırlandı

Uzmanından video paylaşım platformlarında 'otomatik oynatmayı' kapatın önerisi

Uzmanından video paylaşım platformlarında 'otomatik oynatmayı' kapatın önerisi
BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı

BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den Esed rejimine 'hayal kırıklığı' tepkisi

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den Esed rejimine 'hayal kırıklığı' tepkisi