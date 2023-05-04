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Dünya

BM'den Sudan'dan komşu ülkelere artan göçü yönetmek için finansal destek çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'dan komşu ülkelere artan göç dalgasını yönetmek ve 6 ay boyunca hayati yardım sağlamak için 445 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
BM'den Sudan'dan komşu ülkelere artan göçü yönetmek için finansal destek çağrısı

Cenevre

Grandi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Nisan'dan bu yana çatışmaların sürdüğü Sudan'da insani yardım çalışmalarının artırılmasına yönelik çabaların sürdüğünü kaydeden Grandi, "Sudan'dan komşu ülkelere yönelik artan mülteci akışına da yanıt vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Grandi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), komşu ülkelerin hükümetleri ve diğer 143 ortağıyla 6 ay boyunca hayati yardım sağlamak amacıyla 445 milyon dolar yardım çağrısında bulunduklarını belirtti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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