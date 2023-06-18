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Dünya

BM'den Rusya'ya Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması için çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından gerekli insani yardımın ulaştırılması için Rusya'yı kontrolü altındaki bölgelere erişime izin vermeye çağırdı.

Tuğçenur Akgün  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
BM'den Rusya'ya Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması için çağrı

New York

BM'nin Ukrayna'daki İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından insani yardımın etkin bir şekilde ulaştırılması konusunda Ukrayna ve Rusya hükümetleri ile işbirliği yaptıklarını aktardı.

"Rusya Federasyonu hükümeti, geçici askeri kontrolü altındaki bölgelere erişim talebimizi şu ana kadar reddetti." ifadesini kullanan Brown, BM'nin gerekli erişim için çaba göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Brown, "Rus makamlarını uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırıyoruz." dedi.


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