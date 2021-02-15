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Dünya

BM'den Myanmar ordusuna "Dünya sizi izliyor, göstericilere yönelik güç kullanımının sonuçları olur" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'da darbe yapan orduya "dünya sizi izliyor" uyarısı yaparak göstericilere yönelik güç kullanımının sonuçları olacağını bildirdi.

Betül Yürük   | 15.02.2021
BM'den Myanmar ordusuna "Dünya sizi izliyor, göstericilere yönelik güç kullanımının sonuçları olur" uyarısı

New York

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Özel Temsilci Burgener'in, Myanmar Genel Kurmay Başkanı Yardımcısı Soe Win ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Burgener'in görüşmede, Myanmar'a ziyaretine izin verilmesi çağrısını yinelediğini aktaran Haq, özel temsilcinin, orduya "şiddetten kaçınılması, insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulması" çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Haq, Burgener'in Myanmar ordusunu "tüm dünya tarafından izlendikleri ve göstericilere yönelik güç kullanımının sonuçları olacağı" konusunda uyardığını belirtti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Ülkede dün, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı verildi.

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