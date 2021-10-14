Dolar
9.19
Euro
10.68
Altın
1,798.69
ETH/USDT
3,784.60
BTC/USDT
57,320.00
BIST 100
1,411.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den Lübnan'da yaşanan şiddet olaylarına son verilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki gösteriler sırasında protestoculara ateş açılmasıyla ilgili, "şiddete son verilmesi" çağrısında bulunduğu bildirildi.

Mücahit Oktay   | 14.10.2021
BM'den Lübnan'da yaşanan şiddet olaylarına son verilmesi çağrısı Fotoğraf: Houssam Shabaro/AA

New York

New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in Lübnan'da patlak veren çatışmalardan derin endişe duyduğunu ve "acı veren şiddetin" bir an önce durdurulması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

Dujarric, Genel Sekreterin, Beyrut limanındaki patlamaya ilişkin tarafsız, kapsamlı ve şeffaf soruşturmanın gerekliliğini yinelediğini ve "Lübnan'daki şiddetli ve kışkırtıcı söylemin sona ermesi" çağrısında bulunduğunu belirtti.

Olay

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada, göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan ordusu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma" çağrısı yaparak sivilleri koruma önlemleri aldı ancak başkent sokaklarında korkulu anlar sürüyor.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 719 bin 546’ya çıktı
Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Rusya'da 'günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi

Benzer haberler

BM'den Lübnan'da yaşanan şiddet olaylarına son verilmesi çağrısı

BM'den Lübnan'da yaşanan şiddet olaylarına son verilmesi çağrısı