Dolar
42.37
Euro
49.02
Altın
4,058.72
ETH/USDT
2,815.00
BTC/USDT
86,600.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den, küresel sıcaklıkta 1,5 derecenin aşılmasının daha fazla açlık ve felakete neden olacağı uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, bilimsel verilerin 2030’ların başında küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkmasının kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini belirterek, bunun daha fazla felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

Islam Doğru  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
BM'den, küresel sıcaklıkta 1,5 derecenin aşılmasının daha fazla açlık ve felakete neden olacağı uyarısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Brezilya'nın Belem kentindeki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı çevrelerin bunu on yıllardır inkar ettiğini ancak bilimsel verilerin küresel ısınmada en geç 2030’ların başlarında 1,5 derecenin üzerindeki aşırı ısınmanın kaçınılmaz olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Guterres, "Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz, daha fazla sıcaklık ve açlık, daha fazla felaket ve yerinden edilme." dedi.

Bununla birlikte, şimdi güçlü adımlar atılması halinde yüzyıl sonundan önce sıcaklık artışının yeniden 1,5 derecenin altına çekilebileceğine dikkati çeken Guterres, "Ancak bu, uzlaşma ve cesaret gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğine karşı taahhütlerini yerine getirme fırsatlarının zaman geçtikçe kaybolduğunu vurgulayan Guterres, “Dünya Belem'i izliyor. Topluluklar sular altında kalan evlerine, başarısız hasatlarına, kaybedilen geçim kaynaklarını bakarak soruyorlar: Daha ne kadar acı çekeceğiz?" diye konuşmasına devam etti.

"İnsanları kârdan önce tutun"

Küresel emisyon kesintilerine yönelik mevcut çabaların "yeterli olmadığını" belirten Guterres, hızlı hareket edilmemesi ve emisyonlarda ciddi azaltımlar sağlanmaması halinde bunun “birçokları için ölüm fermanı” anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Ekonomilerin dalgalı fosil yakıt piyasalarına bağımlılıktan korunması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Doğru destekle, çoğu ülkenin emisyonlarını on yıl içinde yarıya indirmesi, 2050’ye kadar net sıfıra ulaşması ve sonrasında net negatife dönmesi hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Guterres, bütün bunların "öngörülebilir, erişilebilir ve garantili bir finansman" olmadan gerçekleşemeyeceğine de işaret ederek, gelişmiş ülkelerin 2035 yılına kadar bu alana her yıl en az 300 milyar dolar ayırması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu hedefler konusunda ülkelere uzlaşmaya varmaları için çağrıda bulunan Guterres, "1,5 derece tek kırmızı çizginiz olmalı. Liderlik zamanı. Cesur olun. Bilimi takip edin. İnsanları kârdan önce tutun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda "Yeşil Yakalılar" paneli düzenlendi
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama
Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını şiddetle kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını şiddetle kınadı

BM: Terör nedeniyle Batı Afrika ve Sahel "yıkıcı bir domino etkisi riski altında"

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki ateşkes kırılgan, defalarca ihlal ediliyor ancak hala geçerli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
BM Genel Sekreteri Guterres, küresel sıcaklık eşiği hedefinde "başarısız" olunduğunu belirtti

BM Genel Sekreteri Guterres, küresel sıcaklık eşiği hedefinde "başarısız" olunduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet