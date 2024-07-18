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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'den İsrail'in "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmasına" tepki: Oylamayla iki devletli çözüm yok edilemez

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail meclisinin "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergeyi kabul etmesine tepki göstererek, "Oylamayla iki devletli çözüm yok edilemez." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
BM'den İsrail'in "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmasına" tepki: Oylamayla iki devletli çözüm yok edilemez

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daha önce yaptığı açıklamada mevcut gelişmelerin "iki devletli çözümü kalbinden bıçakladığını" söylediğini anımsatan Dujarric, Guterres'in İsrail meclisinin aldığı karar karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Dujarric, "Oylamayla iki devletli çözüm yok edilemez." diyerek, BM'nin 1967 sınırlarınca iki devletli çözümü desteklediğinin altını çizdi.

İsrail meclisinin aldığı kararın BM kararları, uluslararası hukuk ve daha önce varılan anlaşmalarla uyumsuz olduğunu kaydeden Dujarric, "Guterres, taraflara iki devletli çözümden uzaklaştıracak tüm adımlardan kaçınma çağrısı yapıyor." mesajını verdi.

İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

"İsrail temmuzun ilk yarısında 60 insani yardımın sadece 24'ünün geçişine izin verdi"

Çatışma, yakıt kısıtlamaları, elektrik kesintileri, kamu düzeninin eksikliği ve güvenlik durumu nedeniyle insani yardım dağıtımına ilişkin zorlukların devam ettiğine işaret eden Dujarric, özellikle Gazze Vadisi'nin kuzeyine ulaşımın çok zor olduğuna dikkati çekti.

Dujarric, bu bölgeye yardım dağıtımı için İsrailli yetkililerin koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu çerçevede İsrail'in 1-16 Temmuz tarihlerinde daha önce koordine edilen insani yardımların 60'ından sadece 24'ünün geçişine izin verdiğini bildiren Dujarric, BM'nin burada yüz binlerce yardıma muhtaç kişiye ulaşımının engellediğini vurguladı.

Dujarric, diğer taraftan işgal altındaki Batı Şeria'da bu yıl 750 Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

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