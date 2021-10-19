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Dünya

BM'den 'Filistin ekonomisi, kırılma noktasında' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Filistin ekonomisinin "kırılma noktasına ulaştığı" uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 19.10.2021
BM'den 'Filistin ekonomisi, kırılma noktasında' uyarısı

Birleşmiş Milletler

Wennesland, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, Filistin'de harcamaların gelirleri fazlasıyla aştığına ve bütçe açığının büyüdüğüne dikkati çekti.

Filistin'in 2021'deki bütçe açığının, geçen seneye göre yaklaşık iki kat artarak 800 milyon doları bulmasının tahmin edildiğini belirten Wennesland, ülkenin borçlanma kapasitesinin ise tükendiğini ifade etti.

İsrail'in ise Filistin'e ödediği gelir vergilerinden milyonlarca doları kesmeye devam ettiğini belirten Wennesland, yapısal zorlukların üstesinden gelmek için İsrail ve Filistin'e önemli reform ve politika değişiklikleri uygulamaları çağrısında bulundu.

Siyasi durgunluğun gerilim, istikrarsızlık ve umutsuzluk duygusunu körüklediğini de söyleyen Wennesland, "Artık daha fazla, bir krizden diğerine sürüklenemeyiz." dedi.


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