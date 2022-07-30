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Dünya

BM'den ‘dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi’ Türkiye'ye teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, "dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi" olması dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Mücahit Oktay   | 30.07.2022
BM'den ‘dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi’ Türkiye'ye teşekkür

New York

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Joyce Msuya'nın, Gaziantep ve Hatay'ı da kapsayan 5 günlük Türkiye ziyaretini tamamladığını, bu sürede yerinden edilmiş Suriyeli kadınların yanı sıra insani yardım ortakları, BM personeli, bağışçılar ve sınır ötesi yardım müdahalesine katılan Türk hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Haq, "Matsuya, insani yardım çalışmalarını desteklediği için Türkiye hükümetini alkışladı ve 3,7 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığı için dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olan Türkiye'ye teşekkür etti." ifadesini kullandı.

"Kuzeybatı Suriye'de 4,1 milyon insan, temel ihtiyaçlarını karşılamak için BM yardımına güveniyor." diyen Sözcü Yardımcısı, her ay Türkiye üzerinden gıda ve diğer yardımlarının Suriye'deki 2,4 milyon kişiye ulaştırıldığı bilgisini aktardı.

Farhan Haq, Güvenlik Konseyi'nin ek bir uzatma vermemesi durumunda Suriye'ye sınır ötesi yardımların 6 ay içinde kış mevsiminin ortasında sona ereceğine dikkati çekti.

Haq, Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya'nın sınır ötesi yardım mekanizmasındaki "titiz izleme sürecini ve ortaya koyduğu farkı gördüğünü" vurguladı.

Joyce Msuya'nın 25 Temmuz itibarıyla Türkiye'ye gelerek Suriye'ye sınır ötesi insani yardımların teslimat mekanizmasındaki çalışmaları yakından izleyeceği bildirilmişti.

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