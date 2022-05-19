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Dünya

BM'den Afganistan'da Taliban'ın Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunu feshetmesine tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunu (AIHRC) feshetme kararına tepki gösterdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 19.05.2022
BM'den Afganistan'da Taliban'ın Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunu feshetmesine tepki

Cenevre

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yazılı açıklamasında, söz konusu kararı endişeyle karşıladığını belirterek, "AIHRC, tüm Afganların temel haklarına dikkati çekmek için yıllardır zor koşullarda olağanüstü işler çıkarmıştı, fakat Ağustos 2021'den bu yana sahada faaliyet gösteremez oldu." ifadesini kullandı.

Bachelet, AIHRC'nin BM'nin önemli ortaklarından olduğu ve insan haklarının temin edilmesi için çok büyük işler yaptığını vurgulayarak, "Kuruluşun yokluğu tüm Afganlar için geriye doğru bir adım niteliğinde olacaktır." açıklamasında bulundu.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, 2001'de imzalanan Bonn Anlaşması çerçevesinde ülkedeki insan haklarını korumak, gözetmek, desteklemek ve insan hakları ihlallerini incelemek üzere kurulmuştu.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesiyle birlikte varlıklarına el konulan Komisyon, faaliyetlerini durdurmuştu.

Komisyon, Taliban geçici hükümetinin 16 Mayıs'ta aldığı kararla feshedilmişti.

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