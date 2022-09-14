Dolar
18.24
Euro
18.21
Altın
1,697.90
ETH/USDT
1,590.90
BTC/USDT
20,065.00
BIST 100
3,446.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile futbolcu Lorenzo Venuti, UEFA Konferans Ligi’nde Medipol Başakşehir takımıyla yarın oynayacakları maça ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile futbolcu Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda, deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla yarın oynayacakları maça ilişkin Roazhon Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

BM Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden 6'sının hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 14.09.2022
BM Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki gösterdi

Cenevre

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA muhabirinin Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden 6'sının hayatını kaybetmesine ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Mantoo, "Bu can kayıpları kabul edilemez. Akdeniz'de yetkili makamların inisiyatifiyle zamanlı ve etkili arama kurtarma çalışmalarının acilen yeniden başlatılması gerektiğini tekrarlıyoruz." ifadesini kullandı.

2022'nin başından bu yana Akdeniz ve Kuzeybatı Afrika rotaları üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 1300'den fazla göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Mantoo, "Denizde arama ve kurtarma çalışmaları, can kayıplarını önlemek için kritik öneme sahip olmakla birlikte uluslararası bir sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Muğla açıklarında dün Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama
Türkiye ve UNICEF, "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı yeniledi
İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı
Sosyal konut projesine başvurular birinci gününde 500 bini geçti
Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

BM Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki gösterdi

BM Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki gösterdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet