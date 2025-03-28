Dolar
38.01
Euro
41.07
Altın
3,078.57
ETH/USDT
1,898.10
BTC/USDT
85,490.00
BIST 100
9,560.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Yardım fonu kesintileri yaklaşık 13 milyon yerinden edilmiş kişinin sağlığı için tehdit

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Halk Sağlığı Şefi Allen Maina, küresel yardım fonu kesintilerinin dünya genelinde yaklaşık 13 milyon yerinden edilmiş kişinin sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
BM: Yardım fonu kesintileri yaklaşık 13 milyon yerinden edilmiş kişinin sağlığı için tehdit

Cenevre

Maina, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Yardım fonu kesintileri yaklaşık 13 milyon yerinden edilmiş kişinin sağlığını tehdit ediyor." ifadesini kullanan Maina, yeterli kaynaklar olmadan, 6 milyon 300 bini çocuk olan yaklaşık 13 milyon yerinden edilmiş kişinin 2025'te hayat kurtarıcı sağlık müdahalelerinden mahrum kalabileceği uyarısında bulundu.

Maina, "Ev sahibi ülkelerde sağlık harcamalarının azalmasıyla daha da kötüleşen mevcut insani fon krizi, mülteciler ve ev sahibi topluluklar için halk sağlığı ve beslenme programlarının kapsamını ve kalitesini etkiliyor. Bu temel hizmetlere erişimi aksatıyor ve hastalık salgınları, yetersiz beslenme, tedavi edilmeyen kronik rahatsızlıklar ve ruh sağlığı sorunları riskini artırıyor." diye konuştu.

Yerinden edilmiş kişilerin sağlık hizmetlerine verilen desteğin kesilmesi halinde bu kişilerin kendi ceplerinden ödeme yapmak zorunda kalacağını belirten Maina, yerinden edilmişlerin, kamu hizmetlerine erişimde daha da zorlanacaklarının altını çizdi.

Maina, "Fon kesintileri su temin sistemlerini, sanitasyon tesislerini ve atık yönetimini de etkilediği için kolera, dizanteri, hepatit ve sıtma gibi bulaşıcı hastalık salgınları büyük nüfusları tehdit edebilir. Bu ölümcül sonuçlara yol açabilir. Fon kesintisi, insani ortamlarda HIV müdahalelerindeki ilerlemeyi önemli ölçüde tersine çevirebilir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin 123 ilaç ve 194 tıbbi cihaz ele geçirildi
Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan "yolun sonu bayram olsun" paylaşımı
Bakan Tunç'tan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi bildirisine tepki
Trabzon ilkbaharın gelmesiyle renklendi

Benzer haberler

BM: Yardım fonu kesintileri yaklaşık 13 milyon yerinden edilmiş kişinin sağlığı için tehdit

BM: Yardım fonu kesintileri yaklaşık 13 milyon yerinden edilmiş kişinin sağlığı için tehdit

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet