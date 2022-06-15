Dolar
17.27
Euro
18.02
Altın
1,834.98
ETH/USDT
1,160.30
BTC/USDT
21,472.00
BIST 100
2,531.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Ukrayna konusunda Türkiye ile yakın iş birliği yapıyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden çıkarılması konusunda Türkiye ile çok yakın temasta olduklarını, yakın iş birliği yaptıklarını ve bu konuda Türk ordusunun rolünün kritik olduğunu söyledi.

Betül Yürük   | 15.06.2022
BM: Ukrayna konusunda Türkiye ile yakın iş birliği yapıyoruz

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Ukrayna tahılının Karadeniz'den mayınlar temizlenmeden çıkarılabileceği" yönündeki açıklaması için "son derece pozitif" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk ordusunun rolü kritik"

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yönelik sorusunu yanıtlayan Dujarric, şunları söyledi:

"Türk yetkililerle bu konuda çok yakın temastayız ve yakın iş birliği yapıyoruz. BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Türk ordusunun yakın iş birliğine son derece minnettar. Bu sorunu çözmek için çok yapıcı şekilde çalışıyoruz. Şu noktada detayları paylaşamayacağım ama Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları son derece pozitif. Dışişleri Bakanı BM planından bahsetti. Çeşitli seçenekler var ve Türk ordusunun rolü kritik. Tüm taraflarla temastayız ve Türk yetkililer temas kurulmasında da son derece yardımcı oldu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekiller, Bakan Soylu'nun 'videoyla ispat' önerisiyle sustu
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde bulundu
Türk Yıldızları Amasya semalarında gösteri yaptı
Damat ve 9 yakını düğünde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında e-Ticaret toplantısı yapıldı

Benzer haberler

Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Lisiçansk şehri Rusya-Ukrayna savaşının ağır yaralarını taşıyor

Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Lisiçansk şehri Rusya-Ukrayna savaşının ağır yaralarını taşıyor

BM: Ukrayna konusunda Türkiye ile yakın iş birliği yapıyoruz

NATO'da Ukrayna Destek Temas Grubu Toplantısı yapıldı

Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu
Karadağ ve Arnavutluk başbakanları Ukrayna'yı ziyaret etti

Karadağ ve Arnavutluk başbakanları Ukrayna'yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım