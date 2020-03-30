BM: Suriye'de 10 kişide Kovid-19 görüldü
BM Suriye'de 10 kişide yeni tip koronavirüs görüldüğünü bildirdi.
New York
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, telekonferans yoluyla BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.
Lowcock, ''Bu sabah itibarıyla Suriye'de 1'i ölen 10 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı.'' dedi.
Salgınla mücadele için hastanelerinin yarısından fazlasının işlevsiz olduğu Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı yapan Lowcock, savaşan tüm taraflara ise ülke genelinde derhal ateşkes çağrısında bulundu.
Yarım milyon Suriyeli çocuk kronik yetersiz beslenmeye maruz kaldı
Suriye'de 8 milyon kişinin gıdaya doğru düzgün erişiminin olmadığını belirten Lowcock, ülkedeki yarım milyon çocuğun ise kronik yetersiz beslenmeye maruz kaldığını söyledi.
İdlib'de her 10 çocuktan 3'ünde büyüme geriliği var
Lowcock, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de ise her 10 çocuktan 3'ünde büyüme geriliği olduğunu ve bu çocukların hayatlarının geri kalanında bu sorunla yaşayacaklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.