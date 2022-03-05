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Dünya, Koronavirüs

Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi

Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirlerden birini daha gevşeterek, açık alanda maske kullanma zorunluluğuna son verdi.

Derya Gülnaz Özcan   | 05.03.2022
Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi

Atina

Bugünden itibaren geçerli olan uygulama ile açık alanlarda maske takma zorunluluğu sona ererken, Sağlık Bakanlığı kronik rahatsızlığı olan ve aşısız kişilerin maske takmaya devam etmesini tavsiye etti.

Kovid-19 salgınının henüz bitmediğine dikkat çeken uzmanlar, açık alanlarda da kalabalık olması durumunda maske takılmaya devam edilmesini önerdi.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan Yunanistan'da 7 milyon 500 binin üzerinde kişi Kovid-19 aşı sürecini tamamladı.

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