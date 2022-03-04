Dolar
14.21
Euro
15.62
Altın
1,947.76
ETH/USDT
2,747.00
BTC/USDT
41,750.00
BIST 100
2,007.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

Bayram Altuğ   | 04.03.2022
BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak

Cenevre

Ukrayna üzerine BM İnsan Hakları Konseyi'nde 2 gündür devam eden "acil oturumda" yapılan konuşmalardan sonra oylamaya geçildi.

Türkiye’nin de ortak sunucuları arasında yer aldığı karar tasarısı 47 üyeli Konsey'deki oylamada 2'ye karşı 32 oyla kabul edildi. Oylamada 13 ülke ise çekimser kaldı.

Eritre ve Rusya'nın ret oyu verdiği oylamada, Çin ve bazı Afrika ülkelerinin çekimser kalması dikkati çekti.

Böylelikle, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında işlediği iddia edilen tüm insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini kınayan ve bunları araştırmak için uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngören karar tasarısı ezici çoğunlukla kabul edilmiş oldu.

Kararda, Rusya'nın insan hakları ihlallerine acilen son vermesi istendi

Karara göre, BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde kurulacak soruşturma komisyonu 3 uluslararası insan hakları uzmanından oluşacak ve bu kişileri Konsey başkanı seçecek. Komisyonun süresi ise 1 yıl olarak belirlendi.

Kabul edilen kararda, ayrıca, Moskova'nın tüm askeri güçlerini Ukrayna topraklarından derhal çekmesi, uluslararası sınırlara dönülmesi ve Rusya'nın insan hakları ihlallerine acilen son vermesi istendi.

Kurbanlar için saygı duruşu

Öte yandan, oylama öncesinde Ukrayna'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko, Konsey'i Ukrayna'daki kurbanların anısına 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Şilili Michelle Bachelet ve İnsan Hakları Konseyinin Arjantinli dönem Başkanı Büyükelçi Federico Villegas dahil olmak üzere salonda bulunan diplomatların büyük çoğunluğu saygı duruşunda bulundu.

Filipenko, "Rusya'nın ağır ve sistematik insan hakları ihlallerinin yanı sıra savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar hakkında tartışılmaz kanıtlar" olduğunu belirtti.

Rusya, Küba, Venezuela ve Eritre temsilcileri ise tasarının aleyhinde söz alarak, hayır oyu verilmesi çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor

Benzer haberler

AB, Rusya ile iş birliği ve araştırma programlarını askıya aldı

AB, Rusya ile iş birliği ve araştırma programlarını askıya aldı

Rusya, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar ne derece etkin olabilir?

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak
BM: 1 milyon 209 bin 976 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

BM: 1 milyon 209 bin 976 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
NATO ve Rusya ilişkileri: Nereden nereye?

NATO ve Rusya ilişkileri: Nereden nereye?