Dolar
14.21
Euro
15.50
Altın
1,961.40
ETH/USDT
2,685.80
BTC/USDT
40,856.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil olarak toplanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri daha da gevşiyor

Belçika hükümeti, Kovid-19 vakalarında düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri daha da gevşetmeye karar verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 04.03.2022
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri daha da gevşiyor

Brüksel


Hükümetin İstişare Komitesi, yaptığı toplantıda ülkedeki tedbirler için oluşturulan barometre mekanizmasında en düşük seviye olan "sarı" koda geçmeyi kararlaştırdı.

Buna göre, 7 Mart Pazartesi'den itibaren otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları dışında maske takma zorunluluğu kalkacak. Bu kapsama okullar da dahil olacak. Öğrencilerin sınıflarında maske takması gerekmeyecek.

Kapalı mekanlara girişte kullanılan sertifika sistemi de kullanımdan kalkacak.

Sosyal mesafe uygulamasının sağlamayacağı durumlarda maske kullanımı zorunlu olmamakla birlikte tavsiye edilecek.

Konser gibi geniş katılımlı etkinliklere getirilen sayı sınırlaması da kalkacak.

AB içi seyahatlerde "yolcu bilgi formu" doldurulması da gerekmeyecek. AB dışından yapılan seyahatlerde ise yolcu bilgi formu doldurulması zorunluluğu sürecek. Böylece ülkede uygulamada olan salgın tedbirlerinin neredeyse tamamı kalkmış olacak.

Kararın alınmasında s​​​​​​on günlerde ülkede günlük vakanın 6 bin civarına kadar gerilemesi etkili oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor

Benzer haberler

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri daha da gevşiyor

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri daha da gevşiyor

THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması

Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi

Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor

Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak

Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik