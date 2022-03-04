Dolar
14.21
Euro
15.50
Altın
1,961.40
ETH/USDT
2,685.80
BTC/USDT
40,856.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil olarak toplanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Kazakistan Başbakanı İsmailov'dan Türk yatırımcılara iş birliği çağrısı

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, ülkesinde büyük fırsatların bulunduğu maden kaynakları, makine mühendisliği, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarında Türk yatırımcılar ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 04.03.2022
Kazakistan Başbakanı İsmailov'dan Türk yatırımcılara iş birliği çağrısı Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Kazakhstan

İsmailov, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın resmi ziyareti kapsamında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen Türk ve Kazak İş Forumu'nda konuştu.

Türkiye'nin, Kazakistan'ın en güvenilir ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğunun altını çizen İsmailov, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 33 artarak 4,1 milyar doları aştığını kaydetti.

İsmailov, son 15 yılda ülkesine Türkiye'den 3,5 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım geldiğini ve Kazakistan'ın Türk ekonomisine yaptığı yatırımın 1 milyar doları aştığını vurguladı.

Türk yatırımcılar için ülkesinin cazibe merkezi olmaya devam ettiğine işaret eden İsmailov, "Salgına rağmen 3 yıldır Türkiye'den Kazakistan'a gelen yatırım miktarı rekor kaydetti. Sadece geçen yılın 9 ayında ülkeye 535 milyon dolarlık Türk yatırımı geldi. Bu aynı zamanda Kazakistan’a duyulan büyük güveni bildiriyor.” dedi.

İsmailov, hükümet olarak ülkenin yatırım çekiciliğini iyileştirme alanında aktif çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Bu kapsamda, iş dünyasında devlet payını azaltma ve özelleştirmeyi hızlandırmaya yönelik adımlar atıyoruz.” diye konuştu.

Kazakistan’ın doğal kaynaklar rezervi bakımından dünyada 6'ncı, ham maddede ise 10'urcu sırada yer aldığını belirten İsmailov, şöyle devam etti:

"Halihazırda, işlenmemiş maden kaynaklarını inceleme faaliyetleri yürütüyoruz. Bunları tespit ederek, yeni yatırımcılara verilmesi için açık arttırmaya çıkaracağız. Bunun için yeni yeraltı kaynaklarının kullanımına ilişkin mevzuat kabul edildi. Türk iş dünyasını söz konusu sektörde birlikte iş yapmaya davet ediyorum."

İsmailov, bunun yanı sıra ülkesinde büyük perspektif vadeden makine mühendisliği, tarım, yenilenebilir enerji alanlarında da Türk yatırımcılarını beklediklerini sözlerine ekledi.

- 472,6 milyon dolarlık 10 sözleşme imzalandı

Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi Kazakhİnvest ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğinde düzenlenen ve iki ülkeden 250'den fazla iş dünyası temsilcisini buluşturan Türk ve Kazak İş Forumu'nda toplam değeri 472,6 milyon dolar olan 10 sözleşme imzalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor

Benzer haberler

Kazakistan Başbakanı İsmailov'dan Türk yatırımcılara iş birliği çağrısı

Kazakistan Başbakanı İsmailov'dan Türk yatırımcılara iş birliği çağrısı

Fuat Oktay: Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunları diyalog yoluyla çözmeleri çağrısında bulunduk

Türkiye ihracattaki büyüme hızıyla dünyanın önde gelen ekonomilerine fark attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile iş birliği koordinasyon toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile iş birliği koordinasyon toplantısına katıldı
Diyanet bu yılki fitre miktarını 40 lira olarak belirledi

Diyanet bu yılki fitre miktarını 40 lira olarak belirledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İnsani yardımlarla Ukrayna halkının yanında oluyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İnsani yardımlarla Ukrayna halkının yanında oluyoruz