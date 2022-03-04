Dolar
14.24
Euro
15.52
Altın
1,946.82
ETH/USDT
2,715.80
BTC/USDT
41,300.00
BIST 100
1,999.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması

Gökhan Yılmaz   | 04.03.2022
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY), İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yeni Kovid-19 genelgesi doğrultusunda, yurt içi uçuşlarda negatif PCR testi ile tüm iç ve dış hat uçuşlarında HES kodu uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması 03.03.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor

Benzer haberler

THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması

THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması

Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını uzattı

THY, AGİT personelini özel seferle tahliye etti

THY, AGİT personelini özel seferle tahliye etti
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor

Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak

Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak