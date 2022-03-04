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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'da misafir ediliyor

Mehmet Çakmak   | 04.03.2022
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'da misafir ediliyor

Antalya

Ukrayna'ya ihraç edilen yaş sebze ve meyveleri taşımak için Türkiye'ye gelen ancak savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'nın Kumluca ilçesinde misafir ediliyor.

Kumluca Toptancı Hali'ne sebze ve meyve almak için gelen tır şoförleri, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'de kaldı.

Ukraynalı tır şoförlerine, Kumluca Belediyesi ile ihracatçı firma sahipleri kapılarını açtı. Kumluca Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde konaklayan şoförlerin, yeme içme ihtiyaçları da karşılanıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, şoförlere en iyi şekilde ev sahipliği yapıldığını ve her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

Şoförlerden Mikail Mişa ise çok iyi ağırlandıklarını, hiçbir şekilde mağdur edilmediklerini belirtti.

Ülkelerine dönemediklerini belirten Mişa, ancak iş çıkarsa Belarus, Polonya veya Romanya'ya gidebileceklerini ifade etti.

Mişa, bir an evvel savaşın bitmesini istediklerini dile getirdi.

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