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Dünya

BM: Safir petrol tankerindeki sızıntıyı gidermek 20 milyar dolara mal olabilir

BM, Yemen'in batısındaki Kızıldeniz'de yıllardır boşaltılmayı bekleyen Safir petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceği konusunda uyardı.

Mahmut Geldi   | 10.05.2022
BM: Safir petrol tankerindeki sızıntıyı gidermek 20 milyar dolara mal olabilir

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açma ihtimali taşıyan Safir petrol tankeriyle ilgili Ürdün'ün başkenti Amman'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Safir tankerinin patlaması veya petrol sızıntısı ihtimaline değinen Gressly, "Bunun çevreye etkisi büyük olacak. Bizim tahminlerimize göre olabilecek petrol sızıntısını temizlemek için 20 milyar dolar harcanır." dedi.

Gressly, Safir tankeri sorununu gidermek için fazla zaman kalmadığını vurgulayarak, meseleyi çözme süresi uzadıkça sızıntı ihtimalinin de arttığına dikkati çekti.

Safir tankerindeki petrolün güvenli bir şekilde transferini sağlamak amacıyla 11 Mayıs Çarşamba günü BM'nin Hollanda ev sahipliğinde konferans düzenleyeceğini aktaran Gressly, söz konusu konferansta 80 milyon dolar toplamayı umduklarını ifade etti.

Gressly, 80 milyon dolarlık meblağın, Safir tankeri sorununu çözmeye yönelik kurtarma planı için ihtiyaç duyulan 144 milyon dolarlık bütçenin bir kısmını oluşturacağına vurgu yaptı.

Yemen'in batısında yer alan Hudeyde ili açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safir petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

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