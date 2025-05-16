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Dünya

BM, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etmek üzere İstanbul'da yürütülen müzakerelerin "memnuniyetle" karşılandığını bildirdi.

Mücahit Oktay  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
BM, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladı

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Tremblay, "Bugünkü görüşmeleri, 3 yıl içinde ilk kez doğrudan müzakereler, olası bir ateşkes ve büyük ölçekli savaş esiri değişimi hakkındaki tartışmalar dahil memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Türkiye ve ABD'nin bu görüşmeleri kolaylaştırmadaki önemli rolünü "not ettiklerini" dile getiren Tremblay, "Bu sürecin Ukrayna'da tam, acil ve koşulsuz bir ateşkese yol açmasını umuyoruz." diye konuştu.

Tremblay, BM olarak bu amaç doğrultusunda tüm anlamlı çabaları desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Yöneltilen bir soru üzerine Tremblay, kendilerine İstanbul'daki barış müzakerelerine katılma konusunda herhangi bir talep iletilmediğini ifade etti.

Stephanie Tremblay, İstanbul'daki görüşmelerle ilgili, "Bu, BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda Ukrayna'da adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış için koşulların yaratılmasına yönelik kritik bir adım olacaktır." dedi.

Türkiye, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarını sürdürüyor.

Türkiye ilk olarak Mart 2022'de Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

Temmuz 2022'de Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna tarafından İstanbul'da varılan mutabakat sonucu Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını yeniden başlatan Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmış ve Karadeniz'den tahıl sevkiyatı yeniden başlamıştı.

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