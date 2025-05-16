BM'den İsrail'in saldırdığı Gazze'deki ölümleri önlemek için küresel eylem çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle ölümlerde büyük artış yaşandığını bildirerek, bunun durdurulması için küresel eylem çağrısında bulundu.
Cenevre/Londra
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in saldırıları ve ablukasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail’in, hastaneleri de hedef alan saldırıları dahil olmak üzere, bu hafta Gazze’deki saldırı ve can kayıplarında büyük bir artış yaşandığını belirten Türk, "Bu durum, kötüye gideceğine dair işaretler arasında, zaten umutsuz olan insani tabloyu daha da ağırlaştırdı." ifadelerini kullandı.
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Türk, daha fazla ölümün önlenmesi için küresel eylem çağrısında bulundu.
Türk, "Yoğun saldırı tehdidi, tüm binaların sistematik olarak tahrip edilmesi ve insani yardımın reddedildiği sırada insanları göç etmeye zorlayan bu son bombalamalar, uluslararası hukuka aykırı ve etnik temizliğe eşdeğer olan Gazze'de kalıcı bir demografik değişim için bir baskı olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.
Doğrudan etkisi olan üçüncü ülkeler dahil tüm tarafları saldırıları durdurmaya çağıran Türk, Gazze’deki tıbbi hizmetlerin çökmüş durumda olduğunu belirtti.
Türk, yerinden edilen ailelerin ise, onurlarını korumaya çalışarak, son derece yetersiz koşullarda çadırlarda yaşamaya zorlandığını vurguladı.
İsrail'in ablukası nedeniyle yaşanan açlığın derinleştiğini bildiren Türk, "Bu çılgınlığı durdurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupalı 7 Başbakan, Gazze ve Batı Şeria konusunda ortak açıklama yaptı
İrlanda, İspanya, İzlanda, Lüksemburg, Malta, Norveç ve Slovenya başbakanları, Gazze’deki insani felaket karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, Batı Şeria’daki demografik yapıyı değiştirme girişimlerini de reddettiklerini vurguladı.
Avrupalı başbakanlar yaptıkları Filistin konulu ortak açıklamada, "Gazze'de gözlerimizin önünde insan yapımı bir felaket yaşanırken sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, Gazze'de 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten liderler, "Acil adımlar atılmazsa gelecek günlerde ve haftalarda daha fazlası açlıktan ölebilir." uyarısında bulundu.
İsrail hükümetine çağrıda bulunan 7 Avrupalı Başbakan, "İsrail hükümetini mevcut politikalarından geri adım atmaya, askeri operasyonlarını durdurmaya, ablukayı kaldırmaya, insani yardımların güvenli, hızlı, engelsiz şekilde girişi ile insani yardım aktörlerince insani prensiplere uygun şekilde dağıtımını sağlamaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.
Açıklamada Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil tüm insani yardım kuruluşlarının desteklenmesi gerektiği vurgulandı.
Tüm taraflara, iyi niyetle bir an önce ateşkes ve esir takası görüşmelerine dönme çağrısı yapılan açıklamada, ABD, Mısır ve Katar’ın bu süreçteki rollerine dikkat çekildi.
İki devletli çözümün bu temel üzerine kurulabileceği belirtilen açıklamada, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeye devam edeceğiz. BM, Arap Birliği, Arap ve Müslüman devletleri gibi aktörlerle barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "Yalnızca barış Filistinlilere, İsraillilere ve bölgeye güvenlik getirir; yalnızca uluslararası hukuka saygı, kalıcı barışı sağlayabilir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin değerlendirmelerin aktarıldığı açıklamada, "Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'daki artan yerleşimci şiddetini, yasa dışı yerleşim yerlerinin genişlemesini ve artan İsrail askeri operasyonlarını kınıyoruz." denildi.
Avrupalı başbakanlar, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin, uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek demografik değişiklik girişimlerini reddettiğini bildirdi.
"Bu yıkımı durdurma sorumluluğunu üstlenmeliyiz." sözleriyle sona eren ortak açıklamada İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Malta Başbakanı Robert Abela, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Slovenya Başbakanı Robert Golob ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in imzası yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.