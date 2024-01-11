BM Raportörleri ICJ'de İsrail'e karşı "soykırım" davasının görülmeye başlanmasından memnun
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörleri, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının görülmeye başlanmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.
Ankara/New York
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin internet sitesinden yayımlanan ve 30'dan fazla raportörün imzası olan açıklamada, Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de açtığı davanın görülmeye başlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
- Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e, Gazze'de "soykırım niyetini kanıtladığı" suçlaması yöneltildi
- Netanyahu'nun "Amalekliler" konuşması İsrail'in soykırımla suçlandığı davada delil olarak sunuldu
BM Raportörleri, tarafları mahkemenin alacağı her türlü ihtiyati tedbir kararına saygı duymaya ve bu kararları uygulamaya çağırdı.
ICJ'nin vereceği kararın "nihai ve bağlayıcı" olduğunu ve temyize götürülemeyeceğini hatırlatan BM Raportörleri, tarafların bu karara uymasının "Filistinlilerin haklarını koruma ve uluslararası hukukun üstünlüğü" için "zorunlu" olduğuna dikkati çekti.
Filistinlilerin haklarının "fütursuzca ihlal edildiği" dönemde ICJ'de bu davayı açtığı için Güney Afrika'yı takdir eden Raportörler, devletleri davanın görülmesinde mahkeme ile işbirliği yapmaya ve Divan'ın "bağımsız hukuk mahkemesi" rolüne saygı duymaya çağırdı.
Raportörler, birçok ülkenin, Güney Afrika'nın bu davayı ICJ'ye taşımasını desteklediklerini bildiren açıklamalarından ve dünya çapında davaya destek veren kişi ve kuruluşların "ilkeli duruşlarından" memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Açıklamada, sadece Soykırım Sözleşmesi'ni onaylayan devletlerin değil, herkesin "soykırımı önleme, durdurma ve cezalandırma" zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.
BM Raportörleri, Gazze'de yerinden edilmelerin ve sağlık altyapısını hedef alan saldırıların durdurulması, insani yardımların engellenmeden Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve acil ateşkes sağlanması yönünde çağrılarını yineledi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması bugün başladı.
Duruşmanın ilk günü, Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela'nın ülkesinin Divan'dan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbiri okumasının ardından sona erdi.
Yarınki duruşmada, İsrail heyeti savunma yapacak.
Genel Sekreter Guterres ICJ'de İsrail aleyhine açılan davayı takip ediyor
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ICJ'nin bağımsız olduğunun altını çizen Dujarric, Guterres'in davayı takip ettiğini belirterek, "Genel Sekreterin mahkemelerin bağımsızlığına, davalarına ve kararlarına tam saygısı var." açıklamasında bulundu.
Dujarric, Gazze'deki genel durum hakkında ise BM ve insani yardım ortaklarının kuzeye geçişinin engellendiğini duyurdu.
İsrail'in insani yardım çalışanlarının Gazze'nin kuzeyine geçişini engellemesinin "insani yardım ortaklarını felç ettiğini" aktaran Dujarric, anlamlı, sürekli ve gerekli boyutta yardım sağlayamadıklarına işaret etti.
Dujarric, BM'nin yardım sağlayamaması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yüz binlerce insanın hayatının tehlikeye girdiğini ve acılarının arttığını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.