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Dünya

BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda son 6 haftada 200'den fazla sivil öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar nedeniyle son 6 haftada 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gökhan Kavak   | 24.01.2023
BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda son 6 haftada 200'den fazla sivil öldü

İstanbul

UNHCR Sözcüsü Eujin Byun, yaptığı açıklamada, KDC'deki şiddet olaylarına değindi.

Byun, KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle son 6 haftada 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Sivillere yönelik saldırıların silahlı gruplarca yapıldığına dikkati çeken Byun, saldırıların Ituri ve Kuzey Kivu bölgelerinde yoğunlaştığını kaydetti.

Byun, saldırılarda yaklaşık 2 bin evin yıkıldığını ve 80 okulun kapandığını belirtti.

Bölgeden çatışmalar nedeniyle geçen seneden itibaren 500 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

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