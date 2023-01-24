BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda son 6 haftada 200'den fazla sivil öldü
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar nedeniyle son 6 haftada 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İstanbul
UNHCR Sözcüsü Eujin Byun, yaptığı açıklamada, KDC'deki şiddet olaylarına değindi.
Byun, KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle son 6 haftada 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Sivillere yönelik saldırıların silahlı gruplarca yapıldığına dikkati çeken Byun, saldırıların Ituri ve Kuzey Kivu bölgelerinde yoğunlaştığını kaydetti.
Byun, saldırılarda yaklaşık 2 bin evin yıkıldığını ve 80 okulun kapandığını belirtti.
Bölgeden çatışmalar nedeniyle geçen seneden itibaren 500 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.