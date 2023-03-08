BM Komiseri Türk'ten, Kıbrıs'ta taraflara "diyalog ve işbirliği" çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, adadaki tüm vatandaşların insan haklarından eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla Kıbrıs'taki taraflara diyalog ve işbirliklerini geliştirme çağrısında bulundu.
Cenevre
Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 52. Oturumu kapsamında Kıbrıs raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kıbrıs'taki mevcut durumun ada genelindeki insanların haklarını etkilemeye devam ettiğini kaydeden Türk, Ukrayna'daki savaş ve Kovid-19 salgınının olumsuz sosyoekonomik etkisinin, ada genelinde ekonomik, sosyal ve kültürel hakları etkilemeye devam ettiğini belirtti.
Türk, zorluklara karşın Kıbrıs'ta yaşayan tüm insanların insan haklarını geliştirmek için sürdürülen çabaları takdir ettiğini belirterek, tüm tarafları, adadaki tüm vatandaşların insan haklarından eşit şekilde yararlanmasını, adil, kalıcı ve barışçıl bir çözümü ilerletmek amacıyla diyalog ve işbirliklerini geliştirmeye davet etti.
Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek'in başkanlık ettiği 52. oturum, 4 Nisan'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.