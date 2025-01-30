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Dünya

BM'den 2025'te küresel insan haklarını desteklemek için 500 milyon dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, insan haklarına yönelik küresel desteği canlandırmak adına 2025 yılı için 500 milyon dolarlık yardım çağrısına başladıklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
BM'den 2025'te küresel insan haklarını desteklemek için 500 milyon dolarlık yardım çağrısı

Cenevre

Türk, başlattıkları çağrıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İnsan haklarına yönelik küresel desteği canlandırmak ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamak adına 2025 yılı için 500 milyon dolar tutarında bir yardım çağrısı başlattık." ifadelerini kullandı.

2024'te, Gazze, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ukrayna, Sudan ve Myanmar gibi birçok ülkede ciddi ihlaller ve suiistimalleri kayıtlara geçirdiklerini hatırlatan Türk, bu ülkelerdeki ihlallerin artma risklerinin yanı sıra sivil ölümlerin ve acıların sonlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını vurguladı.

Türk, "BM İnsan Hakları Ofisi, 2024'te, 92 ülkede çalışan 2 bin personeliyle yaklaşık 1000 insan hakları izleme görevi üstlendi ve yaklaşık 1000 davayı gözlemledi. Ofis, yaklaşık 15 bin insan hakları ihlali durumunu belgeledi, işkence mağduru 49 binden fazla mağdura ve ailelerine destek oldu. 100'den fazla gözaltı merkezi ve hapishane, Ofis'in çabaları sayesinde iyileşme katetti." değerlendirmesinde bulundu.

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