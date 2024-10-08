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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Komiseri Türk: Ekim 2022'den bu yana Ukrayna'daki siviller için temmuz en ölümcül ay oldu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Ofisim, haziran ve ağustos ayları arasında önceki 3 aylık döneme göre yüzde 45 daha fazla sivil kaybını doğruladı." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
BM Komiseri Türk: Ekim 2022'den bu yana Ukrayna'daki siviller için temmuz en ölümcül ay oldu

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Ekim 2022'den bu yana Ukrayna'daki siviller için Temmuz 2024, en ölümcül ay oldu. Ofisim, haziran ve ağustos ayları arasında önceki 3 aylık döneme göre yüzde 45 daha fazla sivil kaybını doğruladı." dedi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 57'nci Oturumu kapsamında Ukrayna'daki insan hakları durumunu ele alan raporun sunumunu yaptı.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bininci gününe yaklaşıldığını belirten Türk, bu süreçte büyük yıkım, ölüm, yaralanma ve yerinden edilmelerin yaşandığını söyledi.

Türk, bu savaşın insanlara, çevreye ve ortak bir geleceğe verdiği zarar açısından "trajik bir örnek" olduğunu kaydederek, "Ekim 2022'den bu yana Ukrayna'daki siviller için Temmuz 2024, en ölümcül ay oldu. Ofisim, haziran ve ağustos ayları arasında önceki 3 aylık döneme göre yüzde 45 daha fazla sivil kaybını doğruladı." diye konuştu.

BM İnsan Hakları Ofisi yetkililerinin, 174 Ukraynalı savaş esiriyle görüştüğünü anlatan Türk, neredeyse hepsinin işkence veya kötü muameleye maruz kaldığını açıkladığını aktardı.

Türk, Ukraynalı savaş esirlerine yönelik işkence ve kötü muamelenin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

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