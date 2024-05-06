BM, İsrail'in Refah'ta bulunan sivillere yönelik tahliye talebini "insanlık dışı" olarak tanımladı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in olası kara saldırısı öncesinde Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunanlar için tahliye talebinde bulunmasının "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.
Cenevre/New York
Türk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in olası kara saldırısı öncesi Filistinli sivillerden, Refah'ın bazı kısımlarını boşaltması yönünde talepte bulunduğunu hatırlattı.
Bu durumun sivil ölümlerinin, acılarının ve yıkımının zaten dayanılmaz seviyelerin ötesine geçeceği konusunda uyarıda bulunan Türk, "Gazzeliler bombalarla, hastalıklarla ve hatta kıtlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Türk, İsrail'in Refah'taki sivillerden tahliye talebinde bulunmasını "insanlık dışı" olarak yorumlayarak "Bunun, sivillerin etkili bir şekilde korunmasını önceleyen uluslararası insani ve insan hakları yasalarının temel ilkelerine aykırıdır." ifadesine yer verdi.
Refah'ta bulunan ve halihazırda yerinden edilmiş yüz binlerce kişinin, hayatta kalmaları için gerekli insani yardıma erişimin neredeyse hiç olmadığı bölgelere zorla yerleştirilmesinin düşünülemeyeceğini kaydeden Türk, bu durumun, onları yalnızca daha fazla tehlikeye ve sefalete maruz bırakacağına vurgu yaptı.
Gazze'de son 7 ayda 120 bin sivilin öldüğünü, yaralandığını ve kaybolduğuna işaret eden Türk, bunların yüzde 70'inden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu hatırlattı.
Türk, Gazze'deki sivil ölümlerinin son bulması için ateşkes çağrısını yineledi.
İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.
İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.
İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.
BM: Refah'ta hiçbir şekilde zorla yerinden edilmeye dahil olmayacağız
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Refah'a kara saldırısının korkunç etkilerine karşı uyardığını ifade eden Dujarric, İsrail ordusunun tahliye emrinin mevcut durumu kötüleştireceğini dile getirdi.
İsrail ordusunun sivilleri El-Mavasi'ye yönlendirdiğini kaydeden Dujarric, buranın zaten çok dolu olduğunu ve güvenli olmadığını dile getirdi.
"Bu boyutta bir toplu tahliyenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi imkansız"
Dujarric, "Bu boyutta bir toplu tahliyenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi imkansız." uyarısında bulundu.
BM'nin hiçbir şekilde zorla yerinden edilmeye dahil olmayacağını vurgulayan Dujarric, bu çerçevede güvenli bölge düzenlemesi yapmadıklarını ifade etti.
Refah'a olası kara saldırısının halihazırda kırılgan olan yardım operasyonlarını da çökerteceği uyarısında bulunan Dujarric, BM'nin Refah'tan çıkmadığını ancak bugün hiçbir yardım yapamadığını bildirdi.
Dujarric, Guterres'in ateşkes müzakerelerine dahil olan tarafların çabalarını artırması için çağrıda bulunduğunu ve desteğe hazır olduğunu bildirdiğini aktardı.
Al Jazeera yayın sonlandırma kararı
Dujarric, İsrail hükümetinden Doha merkezli Al Jazeera televizyonuna yönelik yayın sonlandırma kararına ilişkin ise "Basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik her türlü karara güçlü bir şekilde karşıyız." açıklamasında bulundu.
Özgür basının paha biçilemez bir hizmet sunduğuna dikkati çeken Dujarric, ancak bu sağlanarak halkın bilgilendirileceğini ifade etti.
İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.
İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.
İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.