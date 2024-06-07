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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye alıyor

Birleşmiş Milletlerin (BM), 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce sivili öldüren İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülke ve gruplar listesine" eklediği bildirildi.

Mehmet Alaca  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
BM, İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye alıyor

Ankara

Israel National News'in haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Washington'daki askeri ataşesi Tümgeneral Hedi Silberman'ı konu hakkında bilgilendirdi.

Guterres, Silberman'a, Rusya ile terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram'ın yanı sıra İsrail'i de "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara listeye dahil etmeye karar verdiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres'i bu adımdan vazgeçmeye ikna etmeye yönelik tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlandığı bildirilen İsrail, gelecek hafta yayınlanacak kara listede yer alacak.

Listede İsrail devletinin adının açıkça geçmeyeceği ancak durumun sorumlusunun "İsrail ordusu" olarak tanımlanacağı tahmin ediliyor.

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor veya yaralanıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

BM raporlarına göre, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle yüzyüze olduğunu duyurmuştu.

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