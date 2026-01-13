Dolar
43.15
Euro
50.31
Altın
4,594.19
ETH/USDT
3,212.80
BTC/USDT
94,389.00
BIST 100
12,385.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump konuşuyor
logo
Dünya

BM: İran'ın durumuna dair askeri söylemlerin artışından çok endişeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM), İran’daki protestolara karşı dış askeri müdahale söylemlerinin artışından dolayı endişe duyduklarını bildirdi.

Islam Doğru  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
BM: İran'ın durumuna dair askeri söylemlerin artışından çok endişeliyiz

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında İran’daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı protestoculara gösterilere devam etmeleri tavsiyesinde bulunup, “yardım yolda” ifadesini kullanmasıyla ilgili bir soru üzerine Dujarric, “Şunu belirtmek isterim ki, İran'ın durumuyla ilgili olarak gördüğümüz askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz.” dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dujarric, İran’daki gelişmeler konusunda BM’ye üye tüm devletlerin askeri söylem yerine diplomasiyi savunmasının şart olduğunu vurguladı.

Genel Sekreterin, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde ülkedeki insan hakları durumunu defalarca gündeme getirdiğini de aktaran Dujarric, öte yandan BM’nin İran’da 46 uluslararası ve 448 yerel olmak üzere 494 personelinin görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, ABD'nin olası askeri müdahale ihtimaline karşılık BM personelinin şu an ülkeden tahliye edilmesinin de planlanmadığını ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere, "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Yardım yolda." şeklinde seslenmişti.

Trump, mesajının sonuna, "İran'ı Yeniden Büyük Yapalım"ın İngilizce kısaltması olan "MİGA" ifadesini de kullanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te okula giderken kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci kameraya yansıdı
Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü
MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor
TİKA'dan Senegal'in Touba kentindeki halk sağlığı merkezine acil servis desteği
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

BM: İran'ın durumuna dair askeri söylemlerin artışından çok endişeliyiz

BM: İran'ın durumuna dair askeri söylemlerin artışından çok endişeliyiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet