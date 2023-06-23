Dolar
25.07
Euro
27.30
Altın
1,936.39
ETH/USDT
1,869.20
BTC/USDT
30,095.00
BIST 100
5,511.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul’da basın toplantısı düzenliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. - VTR
logo
Dünya

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden İsrail'e "Batı Şeria'daki şiddeti durdurma" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'e, işgal altında olan Batı Şeria'daki şiddeti bir an önce durdurma çağrısı yaptı.

Dildar Baykan Atalay  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden İsrail'e "Batı Şeria'daki şiddeti durdurma" çağrısı

Ankara

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Batı Şeria'daki politika ve eylemlerini, acilen yaşam hakkını korumayı ve buna saygı duymayı da kapsayın uluslararası insan hakları standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlemelidir. " ifadesini kullandı.

Batı Şeria'daki şiddetin bitmesi için işgalin de bitmesi gerektiğini belirten Türk, "Tüm taraflardaki siyasi güç sahibi insanlar bunu biliyor ve bunu gerçekleştirmek için bir an önce gerekli adımı atmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, Batı Şeria'da bu hafta yaşanan şiddet olaylarının "kontrolden çıkma riskinin" yüksek olduğu uyasında bulunarak "Son dönemde yaşanan ölümler ve şiddet, kışkırtıcı söylemle birleşince sadece İsrailli ve Filistinlileri cehennemin daha dibine sürüklemeye yarıyor." eleştirisinde bulundu.

İsrail gerilimi tırmandırıyor

İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria’da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 2'si çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda, 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin’deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli’de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175’e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hükümlülere vasi atanmasını öngören yasanın bazı maddeleri iptal edildi
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu
Marmaris'te orman yangını başladı
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı tatili tedbirlerini açıkladı

Benzer haberler

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden İsrail'e "Batı Şeria'daki şiddeti durdurma" çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden İsrail'e "Batı Şeria'daki şiddeti durdurma" çağrısı

BM: Filistin topraklarındaki şiddet ve can kaybından derin endişe duyuyoruz

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü, 12 kişiyi yaraladı‎

BM'den Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçların ateşe verilmesine tepki

BM'den Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçların ateşe verilmesine tepki
İsrail’den “saldırı” bahanesiyle yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 1000 konut yapma kararı

İsrail’den “saldırı” bahanesiyle yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 1000 konut yapma kararı
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet