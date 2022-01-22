Dolar
13.46
Euro
15.26
Altın
1,834.53
ETH/USDT
2,617.10
BTC/USDT
36,909.00
BIST 100
2,011.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünmüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişelerine ilişkin, "Bunun olmayacağına eminim ve haklı çıkmayı umuyorum." dedi.

Betül Yürük   | 22.01.2022
BM Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünmüyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulunda 2022 yılı önceliklerini açıkladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyonu değerlendiren Guterres, "Askeri müdahale olmaması, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor. Bir ülkenin başka bir ülkeyi işgali uluslararası hukuka aykırı. Mevcut durumda bunun (işgalin) olmamasını umuyorum, olmayacağına eminim ve haklı çıkmayı umuyorum." diye konuştu.

Yemen'deki "kısır döngüye" son verilmesi gerek

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin en az 60 kişinin ölümüne neden olan hava saldırılarını kınayan Guterres, "Gerginliklerin birbiri ardına tırmandığı bu kısır döngüye son vermemiz gerek." diye konuştu.

Taliban, kadın hakları konusunda sözünü tutmadı

AA muhabirinin Afganistan sorusunu yanıtlayan Guterres, ülkede insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya olunduğunu ve Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının haklarının korunması sözünü yerine getirmediğini söyledi.

Guterres, kadın ve kız çocuklarının haklarının korunmasının Taliban'ın tanınması ve uluslararası toplumunu desteğini alabilmesi için gerekli olduğunu vurguladı.

Afganistan'ın aynı zamanda ekonomik çöküntü ve insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Guterres, "De facto yetkililer (Taliban) düzgün davranmıyor diye Afgan halkını toplu cezalandırmak büyük bir hata olur." diye konuştu.

Guterres, Afganistan'ın çökmemesi içinse ekonomiye nakit enjekte edilmesi ve dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısını yineledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka artışı yavaşladı
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı
Türkiye'de 72 bin 555 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünmüyor

BM Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünmüyor

Biden, Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna meselesini görüşecek

NATO, Bulgaristan ve Romanya'dan çekilmesi için Rusya'nın yaptığı talebi reddetti

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya ve Belarus savaş istemiyor

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya ve Belarus savaş istemiyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (Rusya-Ukrayna gerilimi) Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor; ya diplomasi ya da çatışma

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (Rusya-Ukrayna gerilimi) Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor; ya diplomasi ya da çatışma
Blinken: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa şiddetli bir karşılık vermeye kararlıyız

Blinken: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa şiddetli bir karşılık vermeye kararlıyız