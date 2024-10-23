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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e uluslararası hukuk hatırlatması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki "kuşatmasının" siviller için yaşam alanını daralttığını belirterek, Tel Aviv'e uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini hatırlattı.

Şerife Çetin  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e uluslararası hukuk hatırlatması

New York

Guterres, resmi X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Gazze'nin kuzeyinde sivil halkın İsrail'in "kuşatması" nedeniyle acı çektiğini kaydeden Guterres, yaşam alanının giderek daraldığının altını çizdi.

Guterres, sivillerin korunması ve insani yardım alabilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Uluslararası insancıl hukuk bunu gerektirir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu 18 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor. Bölgeyi kuşatan İsrail ordusu, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.

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