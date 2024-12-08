Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,633.26
ETH/USDT
3,975.20
BTC/USDT
99,776.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. -VTR-
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye halkının tarihi fırsatla karşı karşıya olduğunu belirtti

BM Genel Sekreteri Guterres, "14 yıllık vahşi savaş ve diktatör rejimin sona ermesinin ardından Suriye halkı, istikrarlı ve barışçıl gelecek inşa etmek için tarihi fırsatla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Şerife Çetin  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye halkının tarihi fırsatla karşı karşıya olduğunu belirtti

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Suriye'nin geleceğini Suriyelilerin belirlemesi gerektiğini vurgulayan Guterres, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de bu doğrultuda destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

"Tarihi fırsat"

Guterres, "14 yıllık vahşi savaş ve diktatör rejimin sona ermesinin ardından Suriye halkı, istikrarlı ve barışçıl gelecek inşa etmek için tarihi fırsatla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenli siyasi geçişi sağlamak için "yapılacak çok iş" olduğuna işaret eden Guterres, "Bu hassas zamanda sükunet, şiddetten uzak durma ve ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin haklarını koruma çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, konsolosluk ve diplomatik tesisler ile burada görev yapan personelin, uluslararası hukuk uyarınca korunmak zorunda olduğunun altını çizdi.

"Uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var"

Siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı, kapsamlı ve tüm çeşitliliğiyle Suriye halkının meşru isteklerini karşılaması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu kaydeden BM Genel Sekreteri, Suriye'nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, BM'nin bu ihtilafın yükünü çekenleri saygıyla anmaya devam edeceğini vurgulayarak, Suriyelilerin, uzlaşı, adalet, özgürlük ve refahın herkese ulaştığı bir ülke kurmasına destek vereceklerini ifade etti.

BM Genel Sekreteri, bunun, Suriye'de sürdürülebilir barışın yolu olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te gençlerle buluştu
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Emine Erdoğan'dan 22. Doha Forumu'na ilişkin paylaşım
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü dönüşü sağlanmış olacaktır

Benzer haberler

Arap Birliği: İsrail'in Suriye'deki gelişmelerden yararlanarak toprak işgal etme girişimini kınıyoruz

Arap Birliği: İsrail'in Suriye'deki gelişmelerden yararlanarak toprak işgal etme girişimini kınıyoruz

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye halkının tarihi fırsatla karşı karşıya olduğunu belirtti

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını işgal etti

Avrupa'daki Suriyeliler rejimin devrilmesini sokaklara çıkarak kutladı

Avrupa'daki Suriyeliler rejimin devrilmesini sokaklara çıkarak kutladı
Beyaz Saray: Biden, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelecek

Beyaz Saray: Biden, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet