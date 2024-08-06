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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer silahların açık tehdit oluşturduğu konusunda uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının yıldönümünde, nükleer silahların açık tehlike oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

Dilara Karataş  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer silahların açık tehdit oluşturduğu konusunda uyardı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nükleer silahlar ve bunların kullanım tehdidinin yalnızca tarih kitaplarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Guterres, bu silahların bir kez daha uluslararası ilişkilerin gündeminde yerini aldığını ifade etti.

Guterres, nükleer silahların açık bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulunarak, kullanımının feci sonuçlara neden olacağını belirtti.

Uyarılara rağmen bazı ülkelerin nükleer silah kullanma tehdidine devam ettiğine dikkati çeken Guterres, uluslararası toplumun bu kabul edilemez davranışı kınaması gerektiğini vurguladı.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta da Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 210 bine yakın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

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