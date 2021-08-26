Dolar
8.39
Euro
9.88
Altın
1,791.98
ETH/USDT
3,118.90
BTC/USDT
46,957.00
BIST 100
1,448.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, Galatasaray ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Afganistan'ı görüşmek için toplantıya çağırdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.

Betül Yürük   | 26.08.2021
BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Afganistan'ı görüşmek için toplantıya çağırdı

New York

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin veto gücüne sahip beş daimi üyesinin temsilcilerini toplantıya çağırdı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bugün meydana gelen terör saldırılarında Afgan sağlık yetkilileri en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı ise terör saldırısında 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiği açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililer ise patlamanın ardında DEAŞ'ın olduğuna inandıklarını söyledi.

31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekilmeyi hedefleyen Biden yönetimi ise Kabil'den tahliyelere devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da geliştirilen dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
Fransa Sağlık Bakanı Veran: Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1442 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Afganistan'ı görüşmek için toplantıya çağırdı

BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Afganistan'ı görüşmek için toplantıya çağırdı

Taliban, Usame bin Ladin'in 11 Eylül'ün arkasında olduğuna dair bir kanıt olmadığını savundu

ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 95 bin 700'e ulaştı

Afganistan'dan dönen Mehmetçik askeri yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı

Afganistan'dan dönen Mehmetçik askeri yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı
Fransa'nın Afganistan'dan tahliye operasyonları yarın sona erecek

Fransa'nın Afganistan'dan tahliye operasyonları yarın sona erecek
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da